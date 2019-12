Rememoran entrega del Doctorado Honoris Causa al Che por la UCLV

Santa Clara, Cuba.- Con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, Viceprimer Ministro de la República, en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas rememoraron el aniversario 60 de la entrega a Ernesto Guevara del título de Doctor Honoris Causa.

Juan Virgilio López Palacios, profesor de la Casa de Altos Esdtudios de Villa Clara, destacó las palabras de agradecimiento del Guerrillero Heroico cuando recibió el alto galardón.

López Palacios recordó que en el acto de entrega el Che expresó que con la Revolución el pueblo accedería a la universidad, la cual debe ser flexible y pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino, sin privilegios ni concesiones.

Osana Molerio, rectora de la Universidad Central, afirmó que prontamente estudiantes y profesores asumieron la visión del Che en relación a las prácticas preprofesionales de aprender en contacto directo con los problemas sociales.

