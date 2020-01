Reitera Díaz-Canel importancia del programa alimentario en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy la importancia que le otorga el Estado al programa de la producción de alimentos en el país.

Si hoy en una trinchera se defiende a la Revolución, es en la producción de alimentos, subrayó el mandatario en su cuenta en Twitter.

En esa red social adjuntó una información publicada en el sitio de la Presidencia sobre el análisis del tema como parte de la reciente visita gubernamental a la provincia Sancti Spíritus, donde llamó a discutir con los trabajadores todo aquello nuevo que se pueda exportar, y lo que se pueda dejar de importar.

El Jefe de Estado calificó de imprescindible el desarrollo del programa alimentario a nivel nacional y remarcó que es prioridad para el Gobierno junto con el de la vivienda y el energético y destacó lo beneficioso de esos intercambios que favorecen el desarrollo económico y benefician a la población.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.