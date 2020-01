Reeditan paso de la Caravana de la Libertad

Cuba. – Nuevas generaciones de espirituanos reeditaron el paso de la Caravana de la Libertad, que arribó a Sancti Spíritus el 6 de enero de 1959.

Frente a la entonces Sociedad Progreso, desde donde el Comandante en Jefe Fidel Castro habló por vez primera a los pobladores de la ciudad, se congregaron, pioneros, jóvenes, estudiantes y trabajadores para recordar el acontecimiento.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sancti Spíritus, Yadira Díaz Chinea al intervenir, ratificó la decisión de las nuevas generaciones de continuar la construcción del Socialismo.

Junto a las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia, participaron en la reedición de la Caravana de la Libertad, los combatientes del Ejército Rebelde, Oscar Alonso Cabrera y Alcibiades Aguilar Rondón, quienes acompañaron a Fidel hacia La Habana.

La Caravana de la Libertad arribó a Villa Clara en la mañana de este 6 de enero, donde fue acogida en la localidad de Placetas, tras concluir su periplo por Sancti Spíritus.

En el parque de ese municipio, el pueblo evocó el momento en que Fidel en compañía del Ejército Rebelde, hizo su entrada triunfal a la antigua provincia de Las Villas procedente del oriente cubano.

Momentos después, los santaclareños dieron la bienvenida a la Caravana de la Libertad en el Parque Vidal, para recordar el histórico discurso pronunciado 61 años atrás por el líder de la Revolución cubana desde el edificio que hoy ocupa la Biblioteca Provincial Martí.

La jornada fue propicia para que las nuevas generaciones de conjunto con los combatientes protagonistas de aquella epopeya, dieran a conocer su compromiso de seguir el legado de Fidel y continuar construyendo el socialismo.

