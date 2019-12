Recorre Primer Ministro de Cuba instituciones de salud en La Habana

La Habana, Cuba. – A punto de terminar el año, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en La Habana visitaron el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, institución que llega a su nacimiento 3207, 186 más que igual período del año anterior.

El director de la institución Rodolfo Enríquez Rodríguez destacó que el centro logra una tasa de mortalidad infantil de 3, 17 por cada mil nacidos vivos y cero mortalidad materna.

Refirió que además se logra el ciento por ciento de sobrevida en neonatos con Enfermedad de Membrana Hialina, Síndrome de Aspiración Meconial, Sepsis de inicio precoz y tardío y en los nacidos entre mil y mil 249 gramos.

Trabajadores del Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro fueron reconocidos por la labor desempeñada, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación a elevar los indicadores y la calidad de los servicios de salud.

