Recorre Machado Ventura polos agrícolas de Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, constató el desarrollo de la producción de alimentos en polos agrícolas de Villa Clara.

Machado Ventura inició su recorrido por la finca Hoyo Colorado, en Sagua La Grande, donde se interesó por el cultivo del plátano, como un elemento indispensable en la alimentación del pueblo, y un modo directo de sustituir importaciones.

En Quemado de Güines, Machado Ventura elogió la incorporación a las tareas agrícolas de dos jóvenes trabajadoras: la ingeniera Agrónoma Yunisleidys Sánchez y la técnica Ailén O’Farrill, máximas impulsadoras de los avances en las cosechas en el polo productivo de Lugardita.

Posteriormente, visitó la minindustria de la Empresa Agropecuaria del Yabú, en Santa Clara, donde llamó a incrementar las capacidades de las exportaciones y ser sostenibles en las cosechas agrícolas.

