Rememoran entrada de Fidel a La Habana

La Habana, Cuba. -La población capitalina conmemora hoy el aniversario 61 de la entrada a La Habana del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, con la Caravana de la Libertad.

De acuerdo con apuntes históricos, la comitiva había partido el dos de enero de la oriental provincia de Santiago de Cuba por la Carretera Central, en marcha triunfal del Ejército Rebelde luego de derrotar a la tiranía de Fulgencio Batista .

El recorrido de unos mil kilómetros hasta la capital duró seis días y millones de hombres, mujeres y niños aguardaron para ver pasar y saludar a aquellos héroes de verde olivo, espesas barbas y fusil en mano.

Los capitalinos rememoran los momentos en que nuestro insigne Comandante en jefe llegó a La Habana, para confirmar ante los ojos del mundo el triunfo de una Revolución destinada a consolidar la verdadera independencia del país.

