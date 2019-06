Reconocen prioridad de Cuba en la atención de la niñez

La Habana, Cuba. – El sistema de Salud de Cuba obtuvo el Premio Especial Infancias 2019, que otorga el Congreso Internacional Neurociencias e Infancias que se desarrolla en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Orlando Terré Camacho, presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, informó a Radio Reloj, que el lauro es un reconocimiento a la labor desempeñada con la infancia por el Ministerio de Salud de Cuba, las buenas prácticas que se realizan en el Centro Internacional de Salud La Pradera y el Laboratorio del Método Neuropoint.

Subrayó que en esas instituciones se atiende a una población infantil nacional e internacional, como parte de las políticas de desarrollo humano que se llevan a cabo en Cuba.

Al recibir el Premio Especial Infancias 2019, Terré Camacho y Jeanet Seoane expresaron que la distinción muestra la alta prioridad de Cuba a la salud.

