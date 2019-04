Reconocen a nuevos héroes del trabajo de la República de Cuba

La Habana, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, miembro del Buró Político y Segundo Secretario del Partido Comunista, impuso a ocho trabajadores de diferentes sectores, el título de héroes del trabajo de la Republica de Cuba.

Los nombres de los galardonados son: Alberto Vázquez García, Pedro Pérez Betancourt, Emerio Travieso Alonso, Pedro Brunet Pedroso y Luis Camejo Mena, así como Berta Rodríguez López, Pedro Nordarse Pérez y Alberto Soler Omares.

En total fueron galardonados 49 trabajadores y 7 colectivos con las órdenes Lázaro Peña de I, II y III grado, así como la medalla Jesús Menéndez que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Milagro de la Caridad Pérez Caballero, miembro del secretariado nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, destacó los méritos de los galardonados adquiridos en su larga y fructífera trayectoria laboral.

