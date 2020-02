Recibió Viceprimer ministro de Cuba al Vicepresidente de Uganda

La Habana, Cuba. – El Viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz recibió al Vicepresidente de la República de Uganda, Excelentísimo Señor Edward Kiwanuka Ssekandi, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Ambos dialogaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y las vías para incrementar los vínculos económicos y de colaboración.

Cabrisas Ruiz agradeció al gobierno de Uganda por la aprobación, por oncena vez consecutiva, de la resolución rechazando el bloqueo estadounidense, en el contexto de la trigésimo tercera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la organización regional.

Acompañaron al visitante, los ministros de Estado para la Educación, Asuntos Exteriores, Minerales, Comercio y Asuntos de los Veteranos; mientras por la parte cubana estuvieron los viceministros de Relaciones Exteriores, el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Salud Pública, Agricultura y Educación Superior.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.