Recibió Raúl al vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea

El General de Ejército Raúl Castro Ruz y el compañero José Ramón Machado Ventura, Primer y Segundo Secretarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibieron en la tarde de este jueves al compañero Ri Su Yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y miembro del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, quien realiza una visita a nuestro país.

En el fraternal encuentro ambos dirigentes intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones que unen a nuestros pueblos, partidos y gobiernos, y ratificaron la voluntad de continuar profundizándolas. También abordaron temas de la situación internacional.

Al distinguido visitante lo acompañó Ryu Myong Son, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.

