Recibió Raúl al Viceministro de Defensa Nacional del Ejército Popular de Vietnam

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió en la tarde de este miércoles al coronel general Nguyen Chi Vinh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y Viceministro de Defensa Nacional.

El distinguido visitante realiza una visita oficial a nuestro país invitado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante el fraternal intercambio se pusieron de manifiesto las excelentes relaciones de amistad entre ambos partidos, gobiernos, pueblos y fuerzas armadas.

En el encuentro participaron los miembros del Buró Político y generales de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías y Álvaro López Miera, ministro y viceministro primero de las FAR, jefe del Estado Mayor General, respectivamente.

