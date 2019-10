Recibió Raúl a Díaz-Canel a su regreso de México

La Habana, Cuba. – El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió en el aeropuerto internacional José Martí al Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su regreso de México en la noche de este jueves.

El mandatario cubano cumplimentó una visita oficial a los Estados Unidos Mexicanos, donde fue recibido con honores en el Palacio Nacional de ese hermano país por su homólogo, Andrés Manuel López Obrador.

Ambos mandatarios sostuvieron una reunión privada, en la cual participaron también el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el embajador cubano, Pedro Núñez Mosquera, y en la sesión vespertina se desarrolló una reunión ampliada entre ambos jefes de Estado.

El Subsecretario de Estado mexicano para América Latina y el Caribe valoró de relevancia emblemática la visita del presidente Díaz-Canel, que refuerza una hermandad histórica.

