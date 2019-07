Recibió Díaz-Canel al Presidente de Angola

En el capitalino Palacio de Revolución, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este lunes a su homólogo de la República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, quien realiza una visita oficial a la Isla.

Minutos antes y previo a las conversaciones oficiales, el mandatario angolano rindió tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí, con la colocación de una ofrenda floral ante el Monumento al Apóstol en la Plaza de la Revolución.

También, esta mañana impartió una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde significó que Cuba es el país que más ha contribuido integralmente al proceso de desarrollo en Angola.

De acuerdo con Gonçalves Lourenço, las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones son estratégicas con vistas a fortalecer el desarrollo en diversos sectores.

