Recibió Díaz-Canel al actor Danny Glover

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al actor y director de cine Danny Glover, quien visita nuestro país para participar como invitado en la vigésima graduación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Durante el cordial encuentro dialogaron sobre la importancia de impulsar los intercambios artísticos entre Cuba y Estados Unidos, basados en los vínculos históricos y culturales existentes.

El Presidente Díaz-Canel expresó su preocupación por el impacto negativo que ha sufrido esta esfera, como resultado del retroceso en las relaciones bilaterales, al tiempo que reiteró la voluntad de avanzar con los amplios sectores que en Estados Unidos favorecen su mejoría.

El visitante estuvo acompañado por James Early, director de Estudios Culturales y Comunicación del Centro de Programas de Vida Folklórica y Estudios Culturales del Instituto Smithsonian, en Washington D.C; Allen Warren, concejal de la ciudad de Sacramento, estado de California; y el doctor Luther Castillo, médico hondureño graduado de la ELAM.

Por la parte cubana asistieron la compañera Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.