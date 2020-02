Recibió Díaz-Canel a la Secretaria General Iberoamericana

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este lunes a la Secretaria General Iberoamericana, señora Rebeca Grynspan, quien participa en la Primera Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Educación Superior de Iberoamérica, que sesiona en La Habana hasta el 11 de febrero, en el marco de las actividades sectoriales previas a la XXVII Cumbre Iberoamericana, a celebrarse el 26 de noviembre de 2020, en Soldeu, Andorra.

En un ambiente cordial, intercambiaron sobre el estado de los nexos existentes entre la Secretaría General Iberoamericana y Cuba, y ratificaron la voluntad de continuar trabajando por su fortalecimiento. Asimismo, destacaron la prioridad otorgada por ambas partes a la cooperación en el espacio iberoamericano y a las potencialidades de la innovación para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dialogaron, además, acerca de otros temas relacionados con el mandato de dicha Organización.

La distinguida visitante estuvo acompañada por el director de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana para México, el Caribe y Centroamérica, Héctor Dada Sánchez.

Por la parte cubana participaron el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, y el director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX, Rodolfo Reyes Rodríguez.

