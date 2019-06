Recibieron Raúl, Díaz-Canel y Machado al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y los compañeros Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y José Ramón Machado, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, recibieron a Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, quien realiza una visita de trabajo a la Isla.

Durante el intercambio se pusieron de manifiesto las excelentes relaciones de amistad entre ambos pueblos, partidos y gobiernos.

Además se abordaron los preparativos para la realización del XXV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, en Caracas, el próximo mes de julio.

Raúl reiteró el firme apoyo de Cuba al pueblo y gobierno venezolanos, al Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a la unión cívico–militar de la hermana nación.

