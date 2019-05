Recibe Presidente cubano cartas credenciales de Embajadores (+Fotos)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió hoy en ceremonia solemne las cartas credenciales de Embajadores acreditados en la Isla, y que representan a países de diversas latitudes.

En la sede del Consejo de Estado, en La Habana, el mandatario cubano recibió la acreditación de Adán Chávez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela.

Díaz-Canel también recibió las cartas credenciales de los embajadores de Colombia, Tanzania, Mauritania, Filipinas, Costa de Marfil, e Irán; el representante del país persa, Rashid Bayat, expresó al mandatario cubano la condena de su gobierno a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, instrumento con el que Estados Unidos persigue la asfixia económica de Cuba.

