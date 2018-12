Recibe Díaz-Canel a representante de liga parlamentaria de amistad Japón-Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al máximo responsable de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Cuba, keiji furuya.

La víspera, el líder de la organización nipona sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas.

Dicha reunión forma parte del programa de actividades bilaterales que se desarrolla en el marco de la celebración en La Habana de la tercera Reunión del Comité Público-Privado Cuba-Japón, precisa el sitio del ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, los dirigentes reconocieron los avances alcanzados en los últimos años e intercambiaron sobre el excelente estado actual de las relaciones bilaterales económicas y financieras entre ambos países, en la que la Liga Parlamentaria participó desde su fundación.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.