Recibe Díaz-Canel al canciller de Angola

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, recibió en la tarde de este jueves al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Angola, Manuel Domingos Augusto, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Durante el fraternal encuentro, se congratularon por el excelente estado de las relaciones bilaterales, basadas en los históricos lazos de amistad entre ambos pueblos, y manifestaron la voluntad mutua de fortalecer los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación.

Asimismo, intercambiaron sobre diversos temas de la agenda internacional. Acompañaron al visitante la secretaria de Estado del Tesoro, Vera Davis, y el embajador de la República de Angola, José César Augusto «Kiluanji».

Por la parte cubana, estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la directora de África Subsahariana de la Cancillería, Gisela García.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.