Rechaza Cuba medidas coercitivas de Estados Unidos contra México

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mostró hoy solidaridad con el Gobierno de México, tras la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones desde dicha nación.

A través de un mensaje en la red social Twitter, el jefe de Estado subrayó que nuestro país se solidariza con la hermana nación mexicana antes las medidas coercitivas, discriminatorias y arbitrarias por parte de Estados Unidos.

“Nuestra amistad y apoyo. De América somos hijos y a ella nos debemos”, escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en dicha plataforma digital.

Bajo el pretexto del flujo de migrantes que buscan la frontera con Estados Unidos, el presidente Donald Trump decidió aplicarle a México un arancel del 5 por ciento a sus exportaciones al país norteño.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, rechazó enérgicamente la aplicación de medidas coercitivas, discriminatorias, imperialistas y arbitrarias de Estados Unidos contra México, inspiradas en la Doctrina Monroe.

A través de twitter, el diplomático cubano asegura que la pobreza es la causa de la emigración, cuya solución es a través de la cooperación para el desarrollo.

En respuesta al pronunciamiento, desde la Embajada de Cuba en México, reafirmaron la solidaridad con el país azteca, conocemos bien, precisan, al vecino del norte, en estos últimos tiempos las amenazas pululan y nuestra América debe estar unida ante los intentos de dividirnos para debilitarnos.

Las declaraciones de Bruno han sido respaldadas por varios seguidores en las redes sociales, como dice Sacha Pelaiz Barranco sería una locura que Trump provocara una guerra comercial con México, que ahora es su mayor socio comercial.

