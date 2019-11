Realizan en FIHAV Foro para el desarrollo económico de Cuba

La Habana, Cuba. – En busca de potenciar las exportaciones de las empresas habaneras, sustituir importaciones y captar financiamiento extranjero se realizó un Foro de Empresarios capitalinos, en el contexto de la Feria Internacional de La Habana dedicada hoy a su aniversario 500.

Ante la presencia de las máximas autoridades de la provincia, directivos de 10 entidades seleccionadas, entre ellas la Empresa de Alojamiento y la Delegación de la Agricultura, expusieron sus oportunidades para la exportación.

En el Foro, al que también asistieron empresarios extranjeros, el vicepresidente del Consejo de la Administración de La Habana, Jorge Villa presentó los resultados económicos de la capital durante este año marcado por el paso del tornado y el recrudecimiento del bloqueo.

Afirmó que a pesar de esas tensiones la capital cuenta con las potencialidades para desarrollar su economía.

A pesar del bloqueo Cuba continúa con su programa de desarrollo concentrado en proyectos de diferentes sectores, afirmó Antonio Carricarte Corona, Viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Al inaugurar la primera Exposición de fondos exportables Por Cuba exportamos, señaló que la estrategia de desarrollo debe estar enfocada hacia la exportación y el ahorro competitivo de las importaciones.

En el contexto de la Feria Internacional de La Habana explicó Carricarte Corona que la estructura actual de exportaciones se concentra en un grupo de productos, responsables del 80 por ciento de los ingresos del país.

Enumeró entre los principales al níquel, ron, y nuevos rubros derivados de las industrias farmacéutica y biotecnológica, en tanto ponderó el papel de los gobiernos territoriales en esas tareas.

