Raúl y Díaz-Canel dialogan con vicepresidenta de Vietnam

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibieron en la tarde de este martes a la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, compañera Dang Thi Ngoc Thinh, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Durante el amistoso encuentro, intercambiaron sobre los entrañables lazos de hermandad que unen a los dos pueblos, partidos y gobiernos, así como las respectivas experiencias en la construcción del socialismo. De igual manera, dialogaron acerca del excelente estado de las relaciones bilaterales y de la implementación de los acuerdos entre Vietnam y Cuba. Además conversaron sobre temas de la agenda internacional.

La distinguida visitante estuvo acompañada por el compañero Nguyen Quoc Cuong, viceministro de Relaciones Exteriores de la Cancillería vietnamita, y Nguyen Trung Thanh, embajador en Cuba.

Por la parte cubana también estuvieron presentes el miembro del Buró Político del Partido y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla; y la embajadora en Vietnam, Lianys Torres Rivera.

