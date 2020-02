Ratifica Machado Ventura confianza en la juventud cubana (+Fotos)

Guantánamo, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, reconoció en Guantánamo que la juventud cubana está comprometida con su tiempo y destacó la confianza de la dirección del país en la continuidad de la Revolución.

Al dirigirse a los 200 delegados a la Asamblea XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Machado dijo que las nuevas generaciones tienen grandes retos ante un inhumano y agresivo bloqueo que se recrudece como nunca antes, para intentar asfixiar al pueblo.

Señaló, además, que la vanguardia juvenil debe estar cada día más preparada e informada para enfrentar todos los obstáculos, como lo ha hecho hasta ahora el país durante 60 años.

En tanto, la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa González, aseguró que con esta juventud se podrá contar siempre porque seguirá siendo leal, fidelista y revolucionaria.

