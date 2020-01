Ratifica el Alma Mater su compromiso con la Patria

La Habana, Cuba.- La Universidad de La Habana ratifica, en su aniversario 292, el compromiso con la nación cubana de ser continuidad de toda una Historia de patriotismo, afirmó la miembro del Buró Político y rectora de la institución, Miriam Nicado García.

Al resumir el acto por la fundación del Alma Mater, agregó que el plantel seguira formando profesionales y aportando a la vida socio económica del país, a la altura de su tiempo para que continúe siendo un país instruido, fuerte y libre.

Precisó Nicado García que la Universidad de La Habana exhibe un reconocido claustro, integrado por mil 300 docentes e investigadores que forman a 15 mil jóvenes.

En el aniversario 292 de la institución, Félix Alfonso, coordinador asistente del Colegio de San Gerónimo de La Habana dijo que el recinto es bastión de resistencia y cubanía.

