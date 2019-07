 Ratifica Díaz-Canel respaldo a Venezuela ante ataques de EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó este domingo el respaldo del pueblo y gobierno de la isla caribeña a Venezuela ante los constantes ataques contra la estabilidad institucional por parte de Estados Unidos y sus aliados.

En el acto de clausura del XXV Foro de Sao Paulo, desarrollado en Caracas desde el 25 de julio, el jefe de Estado instó a los representantes de la izquierda mundial a desempeñar un papel protagónico en el escenario actual ante la escalada de la oligarquía y las amenazas de Washington a la paz global.

‘Ratificamos ante el mundo nuestro respaldo y solidaridad con Nicolás Maduro y la unión cívico-militar que ha hecho fracasar muchas veces los planes del enemigo’, subrayó el dignatario.

Díaz-Canel aseguró que los cubanos mantendrán el acompañamiento a la resistencia venezolana, así como denunciarán en todos los escenarios internacionales el cerco económico, político y mediático que vive la nación bolivariana.

‘Unidad e integración fueron las grandes obsesiones de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y deben ser las nuestras’, insistió el mandatario antillano en la actividad que tuvo como escenario el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Al respecto, destacó que Fidel fue el primero en reconocer en el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, sus cualidades para defender la soberanía de Venezuela, y llevar el país por el camino de una sociedad justa y con beneficios sociales equitativos para su pueblo.

En ese sentido, aseguró que la paz en Venezuela es equivalente a la defensa de toda la región, ‘es frenar la escalada imperialista contra los pueblos’, detalló.

‘El Foro del Sao Paulo nos convoca para condenar y demandar el levantamiento del bloqueo a Cuba, también nos une para rechazar los escandalosos actos del imperio contra familiares de migrantes’, manifestó el mandatario.

Igualmente, puntualizó que aquí estamos para acompañar la heroica resistencia venezolana y reclamar el fin del cerco brutal que le han impuesto. ¡Venezuela es hoy la primera trinchera de la lucha antimperialista!’, sentenció.

Asimismo, exigió la liberación del líder brasileño Luis Inacio Lula da Silva, hecho que calificó como uno de los grandes desafíos para la izquierda en la región, ‘hay que poner fin a ese abuso’, subrayó.

Por otra parte, Díaz-Canel enalteció la marcha celebrada este sábado con carácter antimperialista y de solidaridad por la paz, por las calles de Caracas, en la que caminaron junto con los legítimos representantes del pueblo venezolano, líderes y activistas sociales de los cinco continentes en defensa del heroico proceso chavista.

‘Respaldar y defender a Venezuela es enfrentar decididamente el retorno de la Doctrina Monroe y la escalada imperialista contra nuestros pueblos’, puntualizó el presidente de la isla caribeña.

Aseveró que el Foro es la mejor tribuna para ratificar que Cuba no renunciará, ni traicionará jamás ni a sus principios ni a Venezuela.

‘Cuba dice no señores imperialistas, no nos entendemos’, confirmó Díaz-Canel.

El XXV Foro de Sao Paulo centró sus cuatro jornadas en los avances del neoliberalismo y los poderes hegemónicos que intentan subyugar a los pueblos del mundo, así como las arremetidas en contra de la libertad y democracia de Venezuela.

Los representantes de más de 100 partidos políticos y movimientos sociales y de solidaridad, durante sus extensos debates, defendieron el diálogo permanente entre el Gobierno venezolano y todos los sectores del país.

Tomado de la agencia Prensa Latina

