Asiste Díaz-Canel a debates de la Comisión de Atención a los Servicios (+Fotos)

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabeza las sesiones de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sesiona en el Palacio de Convenciones.

El mandatario asiste desde este domingo a los debates de las Comisiones Permanentes de Trabajo, como parte del segundo período de sesiones de su IX legislatura.

Según está previsto, el grupo de trabajo al que asiste Díaz-Canel conocerá sobre la implementación de la Política para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad y analizará aspectos referentes a la protección al consumidor.

Al igual que la Comisión de Atención a los Servicios, las otras nueve concluyen este lunes su período de trabajo, tras debatir sobre asuntos de vital importancia para el país y conocer particularidades sobre el Plan de la Economía.

Raúl Palmero, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó en el Palacio de Convenciones que la juventud cubana es protagonista en la reforma constitucional cubana, con un aporte notable de opiniones para mejorar el texto.

El también presidente de la Federación Estudiantil Universitaria calificó de democrático y participativo el proceso que incluyó una consulta popular, celebrada del 13 de agosto al 15 de noviembre último.

Precisó que los jóvenes cubanos han estado a la altura de la experiencia, pues en los grupos de estudiantes de la enseñanza media se realizaron mil 500 reuniones, mientras que en las universidades fueron más de 3mil.

Durante la consulta, la juventud emitió criterios valiosos, tanto propuestas de adición como de modificación del proyecto de nueva carta magna, texto que representa una reforma total a la vigente desde mil 976.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, auguró este domingo en La Habana que el país terminará el año con la más baja tasa de mortalidad infantil de la historia, que hoy es 3,9 por cada mil nacidos vivos.

En la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte, que antecede al II Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, significó los retos del Minsap ante el acelerado envejecimiento poblacional.

Morales Ojeda también se refirió al serio problema con la natalidad en la nación antillana, la resistencia a los antimicrobianos y lo relacionado con el cambio climático.

Otros desafíos lo constituyen la prevención de las enfermedades crónicas, como las del corazón, las cerebrovasculares y el cáncer.

