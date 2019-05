Primer Vicepresidente de Cuba honró a mártires de la guerra de Ogadén (+Fotos)

El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, honró la memoria de los combatientes de su país fallecidos en la batalla de Ogadén, que determinó el fin de la invasión de Somalia a Etiopía.

Valdés llegó a Addis Abeba, el miércoles último para cumplir una visita oficial de tres días y este jueves depositó ofrendas florales en las lápidas de los héroes de la Operación Internacionalista denominada Baraguá.

El acto de homenaje se extendió, además, a los mártires de Etiopía que perdieron la vida en Ogadén, ante la presencia de etíopes formados en instituciones cubanas y colaboradores cubanos del sistema educacional.

Al término del homenaje, Valdés Mesa sostuvo un encuentro en la embajada de su país con representantes del movimiento de solidaridad con Cuba, integrantes de la comunidad cubana residente en Etiopía y miembros de la Misión Estatal.



