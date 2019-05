Primer Vicepresidente cubano inicia visita oficial a Etiopía

La Habana, Cuba. – El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, inició este miércoles una visita oficial a Etiopía, al frente de una delegación que realiza un recorrido por varios países africanos, aseguró hoy la embajadora cubana en esa nación, Vilma Thomas.

Compuesta también por la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González, y el asesor del Ministro de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Arnaldo Tamayo, la representación cubana sostendrá encuentros con importantes autoridades gubernamentales.

Asimismo, se reunirá con colaboradores cubanos en Etiopía e integrantes de los grupos de solidaridad, graduados en Cuba, cubanos residentes y miembros de la Misión Estatal.

Valdés Mesa y la delegación acompañante concluyeron una gira de trabajo que comprendió la asistencia a la ceremonia de toma de posesión de Cyril Ramaphosa como presidente de Sudáfrica, y el viaje al Reino de Eswatini.

