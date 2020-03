Presidió Machado Ventura Asamblea anapista pinareña

Pinar del Río, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura presidió hoy la Asamblea XII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

A la reunión también asistieron José Ramón Monteagudo Ruiz, integrante del Secretariado del Comité Central, Rafael Santiesteban Pozo, Presidente Nacional de la ANAP y el Primer Secretario del Partido en la provincia, Julio César Rodríguez Pimentel.

Durante la Asamblea del Congreso anapista en Pinar del Río, el Segundo Secretario del Comité Central exhortó a trabajar de modo intenso ante de las necesidades actuales del país centradas en el ahorro y la producción de alimentos.

Machado Ventura llamó a elevar los rendimientos en el tabaco con mercado seguro en el exterior, felicitó además a los delegados al Congreso y al nuevo comité encabezado por Noel Echevarría Simón.

