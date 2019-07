Presidió Guillermo García acto provincial de Granma por el 26 de Julio

Manzanillo, Cuba. – El Comandante de la Revolucion, Guillerrmo García Frías, presidió este domingo junto a las maximas autoridades del territorio el acto provincial por el Dia de la Rebeldia Nacional, celebrado en Manzanillo, Granma.

Manzanillo y Bayamo recibieron un certificado y una bandera del 26 de Julio por resultar municipios vanguardias, y se estimularon por ser destacados Pillón, Campechuela, Niquero y Yara.

Al resumir el acto, Manuel Sobrino, presidente del Poder Popular provincial, dijo que con la conmemoración de cada aniversario de la gesta del 26, es imposible sustraerse a la presencia viva de Fidel, al ejemplo inigualable de ser primero en todos los combates que libramos como nación.

Agregó, además, que el Comandante en Jefe está hoy en Manzanillo, estará el 26 de Julio en Bayamo, y estará todos los días en la obra permanente de la Revolución.

Al Día de la Rebeldía Nacional se dedicó la inauguración de varias obras socioeconómicas y la apertura de servicios de transporte en Manzanillo, como la puesta en marcha de la base de Moto Taxis y de ómnibusPaz, de tecnología rusa, producidos en Cuba.

Los vecinos de la ciudad del Golfo de Guacanayabo, tienen ahora 3 Casas de Abuelos, con la apertura de la denominada Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, y además en esa localidad se hizo la reapertura de restaurantes, otras unidades gastronómicas y dulcerías.

Al celebrarse en Manzanillo el acto provincial por el 26 de Julio, ese municipio y el de Bayamo recibieron el certificado de Vanguardias, y se proclamaron Destacados a Pilón, Campechuela y Yara.

Hoy 12 municipios de Granma realizan sus actos por el 26 de Julio, incluido el de Bayamo, en el Reparto Rosa La Bayamesa, donde se concluyen varias obras socioeconómicas.

