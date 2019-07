Presidentes de Cuba y Venezuela sostienen reunión en Caracas

Los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente, se reunieron este domingo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, adonde el mandatario antillano llegó para participar en la clausura del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo.

La multinacional Telesur informó que ambos Jefes de Estado intercambiaron acerca de los resultados de esa cita, desarrollada bajo el lema «Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos», que ha promovido la unidad de la izquierda, así como el respaldo a Venezuela y su gobierno.

De acuerdo con la Agencia Venezolana de Noticias, en el encuentro los dos líderes latinoamericanos dialogaron además sobre el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre sus naciones.

En horas de la mañana de este domingo, Díaz-Canel llegó a Caracas, y en el aeropuerto internacional Simón Bolívar señaló que Cuba vino a ratificar su apoyo incondicional a Venezuela y la Revolución Bolivariana y también a defender la necesidad de la unidad y la articulación de todas las fuerzas de izquierda en América Latina y el Caribe.

Es la tercera ocasión que Díaz-Canel visita la República Bolivariana de Venezuela desde que asumiera como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en abril de 2018.

En mayo del pasado año realizó a Venezuela su primera visita oficial como Jefe de Estado y en enero de 2019 asistió a la toma de posesión del Presidente Nicolás Maduro Moros.

En el encuentro también participaron por la parte cubana el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, y por la venezolana Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Desde el 25 hasta el 28 de julio se celebró en Caracas el XXV Foro de Sao Paulo, en el que participaron más de 450 delegados del mundo.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.