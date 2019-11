Presidente del INDER felicita a trabajadores del sector

La Habana, Cuba. – Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, transmitió un mensaje de felicitación a través de su cuenta en Twitter a los trabajadores del sector, con motivo de celebrarse hoy el Día de la Cultura Física y el Deporte.

El titular de ese organismo deportivo evocó la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, reconocido como el Atleta Mayor por su brillante y decisivo aporte al desarrollo del deporte en Cuba.

En su mensaje, el funcionario recordó a nuestro Comandante cuando expresó el 19 de noviembre de 1961: Sin Revolución no se habría podido soñar siquiera con desarrollar en nuestra patria un gran movimiento deportivo.

El presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, se encuentra en la provincia de Sancti Spíritus para presidir las actividades centrales por la efeméride.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.