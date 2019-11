Presidente de Cuba ratifica respaldo a Evo Morales

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy en su cuenta de la red social Twitter su respaldo a la gestión de su homólogo boliviano, Evo Morales, reelecto el 20 de octubre último para un nuevo mandato.

Desde su llegada a la presidencia, Morales impulsó diversos programas sociales y entre sus iniciativas destaca la nacionalización de recursos naturales, que antes estaban en manos de empresas extranjeras.

Su programa gubernamental Bolivia cambia, Evo cumple ejecutó entre 2007 y julio de 2008 más de 8 mil obras en los sectores de educación, deporte, salud y agricultura.

Sin embargo, la oposición desestima esos logros y se empeña en no reconocer los resultados de las elecciones, promoviendo acciones para tratar de desestabilizar el gobierno de Morales, cuyas políticas permitieron una reducción significativa de los niveles de pobreza.

