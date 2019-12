Presidente de Cuba felicita a los Educadores

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, felicitó este domingo a los maestros de nuestro país, a propósito de celebrarse el Día del Educador.

Díaz-Canel escribió en su cuenta en Twitter: En el Día del Educador, a los queridos maestros cubanos llegue la felicitación y el reconocimiento por sus aportes cotidianos y enaltecedores a la obra revolucionaria.

Por su parte la ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velásquez destacó en un mensaje televisado que los continuadores del futuro de Cuba están sentados en nuestras aulas y el compromiso es formar ciudadanos cultos y valientes.

Asi mismo, la titular felicitó a todos los que en estos 61 años acompañaron dando el paso al frente en los diferentes planes de formación, en especial a los alfabetizadores que fueron el punto de partida para esta ininterrumpida revolución educacional cuyo artífice fundamental es Fidel.

