Presidente de Cuba considera prioridad actividades recreativas para el pueblo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que otras de las prioridades que tiene hoy el país, son las actividades recreativas para el pueblo en este verano.

De acuerdo con un mensaje de la Presidencia en su cuenta de la red social Twitter, la recreación está contemplada como otro de los programas priorizados en la nación.

El jefe de Estado consideró que esta debe estar estrechamente vinculada con la elevación de la calidad de vida del pueblo, y a la cual se debe prestar cada vez mayor atención, en el interés de ofrecer mejores y más variadas opciones.

Como línea permanente de trabajo, Díaz-Canel insistió en dar seguimiento sistemático a los estados de opinión de la población, lo que permitirá ir rectificando lo que salga mal, conocer lo que está esperando la gente, o definir qué nuevas ideas es posible aplicar o potenciar en determinado momento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.