Presidente de Angola rinde honores a Martí (+Fotos)

En el contexto de su visita oficial a Cuba, para afianzar las relaciones de amistad y cooperación bilateral entre ambos pueblos, el Presidente de la República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, rindió tributo este lunes a nuestro Héroe Nacional José Martí.

Previo a la ceremonia oficial de bienvenida, el distinguido visitante colocó una ofrenda floral ante el Monumento al Apóstol en la capitalina Plaza de la Revolución en La Habana.

Con anterioridad, el mandatario impartió esta mañana una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde significó que Cuba es el país que más ha contribuido integralmente al proceso de desarrollo en Angola.

De acuerdo con Gonçalves Lourenço, las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones son estratégicas, con vistas a fortalecer el desarrollo.

