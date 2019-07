Presidente de Angola recorre zona de inversiones (+Fotos)

Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente de la República de Angola, que visita la Isla por estos días, constató de primera mano las bondades de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, para los negocios y los avances en las inversiones que allí se desarrollan.

El mandatario recibió una información detallada de las facilidades conferidas a quienes inviertan allí, y los servicios dispuestos para los clientes, y observó durante un recorrido los avances de la infraestructura.

Ana Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial, explicó a la delegación visitante que hasta la actualidad se han establecido 46 empresas, y de ellas 22 prestan servicios.

20 países están representados entre esas entidades, señaló Igarza Martínez, al tiempo que invitó al presidente angoleño a que su nación se convirtiera en la próxima en participar de los negocios que en ese lugar se gestan.

El presidente de Angola, Joao Lourenço, dialogó hoy con estudiantes de su país que cursan estudios universitarios en Cuba, gracias a un convenio de colaboración entre los dos países.

En el encuentro, que se desarrolló en la capitalina Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), participaron también el canciller Manuel Domingos; la ministra de Enseñanza Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Maria do Rosário; y José César Augusto, embajador de Angola en Cuba.

Tras escuchar a los estudiantes angoleños, el mandatario les exhortó a cumplir con sus deberes y derechos, así como a lograr sus metas de estudios, para así aportar al desarrollo de su país.

En tanto, la titular de Enseñanza Superior manifestó el compromiso de las autoridades angoleñas con los jóvenes que se preparan en la isla, a quienes aconsejó dar el máximo esfuerzo para culminar exitosamente sus estudios.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.