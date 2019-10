Presidente cubano rinde tributo a víctimas del cerco de Leningrado

San Petersburgo, Rusia. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a la delegación que lo acompaña, dio inicio a una de sus primeras actividades oficiales en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Tras su visita al cementerio donde descansan los restos de miles de rusos fallecidos durante los días del cerco de Leningrado, el mandatario continuó su recorrido en el Crucero Aurora, cuyos disparos fueron decisivos en la rendición del Zar y la toma del Palacio de Invierno.

El programa de tres días a Rusia incluye visitas a Leningrado y Moscú, así como encuentros con el presidente Vladimir Putin, el Primer Ministro, empresarios de distintas ramas de la economía rusa y la comunidad de cubanos residentes en ese país.

Ricardo Cabrisas, Vicepresidente del Consejo de Ministros, se suma a la delegación que también integran los Ministros, Bruno Rodríguez, Rodrigo Malmierca y Raúl García, entre otros.

