Presidente cubano destaca Día de la Victoria sobre el fascismo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el Día de la Victoria sobre el fascismo y la contribución del pueblo ruso a la paz mundial.

Admiramos el magnífico desfile en la Plaza Roja por el aniversario 74 de la Victoria sobre el fascismo, y las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, y compartimos su llamado a la cooperación por la paz global; escribió el jefe de Estado cubano en su cuenta en Twitter.

Señaló, asimismo, que la Isla también celebra la efeméride, inspirada en las lecciones de resistencia y sacrificio, de creatividad y avance sobre los invasores, de todos los pueblos de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El triunfo de la URSS y los Aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, es conocido como el Día de la Victoria, y es una jornada festiva en Rusia y en la mayoría de las antiguas Repúblicas soviéticas.

