Presidente cubano asistirá a acto por el 26 de Julio en oriente cubano

Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará en el acto central con motivo del 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, que tendrá lugar mañana en la oriental provincia de Granma.

Mediante un mensaje en la red social Twitter, Díaz-Canel anunció que viaja a la ciudad granmense de Bayamo para celebrar junto al pueblo de esa localidad la efeméride, importante fecha patria conocida como el Día de la Rebeldía Nacional.

De camino a Bayamo para junto al pueblo granmense estar todos unidos en una plaza de la patria contra la Helms-Burton, escribió en su cuenta.

El 26 de julio de 1953, un grupo de revolucionarios cubanos asaltaron los cuarteles Guillermón Moncada en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, actos que iniciaron la gesta libertaria que culminó con el triunfo de la Revolución Cubana el 1ro. de enero de 1959.

