A través del usuario Presidencia Cuba, la Presidencia de la isla publicó hoy su primer mensaje en la red social Twitter, como vía para mantener informada a la población sobre importantes acontecimientos del país.

Con la Sesión Plenaria del Segundo Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la IX Legislatura, abrimos esta vía para ofrecer a la población información sobre actividades y temas fundamentales, precisa el primer mensaje.

En otro tuit, publicó que la Asamblea Nacional desarrolla su Segundo Período Ordinario en la IX Legislatura, con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel.



Díaz-Canel había anunciado esta semana a los diputados la creación de la cuenta en Twitter de la Presidencia, en aras de estrechar el contacto y la información al pueblo.

