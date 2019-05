Presidieron Raúl y Díaz-Canel celebración por el 1ero. de Mayo (+Fotos)

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, presidieron la celebración por el Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana.

Tras escucharse el Concepto de Revolución en la voz del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, inició el Sindicato de la Salud Pública el multitudinario desfile por el Primero de Mayo, al que asistió el pueblo capitalino en respaldo a la defensa de la Patria frente agresiones injerencistas que dañen su soberanía.

El lema Unidad, Compromiso y Victoria convocó a millones de cubanos, a reafirmar SÍ por nuestra meta de construir una sociedad próspera y sostenible.

La fiesta proletaria es también expresión de solidaridad con nuestro pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela.

