Presidió Díaz-Canel inauguración del Congreso Universidad 2020

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en La Habana, la XII edición del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020.

Con el lema del foro La Universidad y la Agenda 2030, el Ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, ofreció ante los casi 2 mil delegados e invitados al encuentro, la conferencia Universidad y desarrollo sostenible. Visión desde Cuba.

En el Congreso Internacional de Educación Superior se examinarán a partir de este martes, los talleres internacionales Pedagogía de la Educación Superior y la conferencia Cómo educar para la transformación.

Otros trabajos de interés se referirán a La Educación Superior y sus perspectivas y el Rol de las Instituciones de Educación Superior para el desarrollo sostenible.

