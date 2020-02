Preside Díaz-Canel inauguración de Feria del Libro de La Habana

La Habana, Cuba. – Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, quedó inaugurada hoy la XXIX Feria Internacional del Libro, que se desarrollará en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña, en esta capital.

A la ceremonia acudieron también Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Truong Thi Mai, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, quien encabeza la delegación del país invitado de honor a la cita cultural.

Con una gala artística y la presencia de miembros de la delegación del país asiático, así como de otros directivos del Partido y el gobierno cubano, se inició oficialmente la XXIX edición de la Feria Internacional del Libro 2020.

Mañana, la Feria será abierta al público general, y comenzará en grande la fiesta de las letras.

