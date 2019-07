Preside Díaz-Canel abanderamiento de delegación cubana a Lima

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió en las primeras horas de este sábado 6 de julio, el acto oficial de abanderamiento de la delegación cubana que asistirá a los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ante la estatua del Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución en La Habana.

El tres veces campeón olímpico y cinco del mundo, el luchador Mijaín López, recibió el estandarte de manos del presidente Díaz-Canel, escoltado por la garrochista Yarisley Silva y el badmintonista Osleni Guerrero.

La judoca Idalys Ortiz, reina bajo los cinco aros y del orbe, pronuncia las palabras de compromiso de los atletas, los que asistirán a Lima con la meta puesta en mejorar la actuación de la Isla en la última cita deportiva regional.

Cuba asistirá a los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú con una nutrida representación en diversas disciplinas deportivas.

