Positivo año en relaciones Cuba-Unión Europea, afirma Canciller de Cuba      

La Habana, Cuba. – Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, calificó de positivo el año anterior, en materia de relaciones diplomáticas y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea.

En twitter, el diplomático caribeño escribió que durante el año que recién concluyó se celebra el Segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea y concluyó el primer ciclo de diálogos políticos en virtud del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.

Igualmente, Rodríguez Parrilla destacó en la propia red social que ambas partes continúan avanzando en los vínculos económico–comerciales y de cooperación, tuiteó el canciller.

La mayor de Las Antillas y Europa, celebraron el Segundo Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea en el mes de septiembre, en el cual se evaluó la instrumentación, que entró en vigor en el 2017, estableciendo las bases de un nuevo marco para los vínculos mutuos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.