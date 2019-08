Participa Cuba en Foro de Gobernanza de Internet

La Paz, Bolivia. – La experiencia de Cuba en la instrumentación y desarrollo de los Foros de Gobernanza de Internet, serán expuestos en La Paz, Bolivia, sede del 6 al 8 de agosto del XII Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe.

Una delegación integrada por la presidenta en funciones de la Unión de Informáticos de Cuba, su vicepresidente, y el máximo ejecutivo de la organización en Ciego de Ávila, representan a la sociedad civil cubana en el encuentro.

Los paneles y ponencias estarán relacionados con los desafíos éticos, jurídicos y culturales, buenas prácticas y apropiación social de Internet, el uso de tecnologías de la información y comunicación, y el intercambio de información con la ciudadanía.

Cuba se sumó este año a la realización del Foro, en el que trascendió la necesidad de construir una visión propia, cubana y socialista, de lo que representa la Gobernanza de Internet.

