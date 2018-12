Palabras del Che en la ONU mantienen total vigencia

Hace este 11 de diciembre 54 años del histórico discurso del Che en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En aquella oportunidad, ante el plenario mundial, el Comandante Ernesto Guevara dio clases de soberanía, antiimperialismo, anticolonialismo, y por la coexistencia pacífica entre los pueblos.

Con su uniforme guerrillero y en representación de Cuba como su Ministro de Industrias, el Che dejó un discurso para la historia, con frases que tienen total vigencia en la actualidad por su carácter antimperialista, pacífico, antibelicista y por la soberanía de cada nación.

