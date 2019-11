Otro paso para facilitar la inversión extranjera

La Habana, Cuba. – La presentación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, constituyó este martes uno de los platos fuertes de la segunda jornada de la 37 Feria Internacional de La Habana, con sede hasta el viernes en el recinto ferial de Expocuba.

La Directora de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, MINCEX, Vivian Herrera, explicó que el proyecto contempla tres etapas, y la primera de ellas iniciará su implementación en enero próximo.

Precisó que ese primer momento consistirá en el registro, por parte del empresariado, ante el MINCEX y las autoridades competentes, lo cual será un importante paso para agilizar los trámites.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior, permitirá eliminar las demoras que existen al otorgar los permisos, licencias y autorizaciones que se requieren para facilitar la inversión extranjera en Cuba.

Como parte de la Feria Internacional de La Habana, se presentó la empresa mixta cubano- rusa Teccomp Caribe S. A, que ofrece mallas y barras de refuerzo fabricados de material compuesto en base a fibra de vidrio, un material catalogado como el futuro en la construcción.

Al anunciar las ventajas del producto, Hugo Gainshtok, profesor de la Facultad de ingeniería civil de la CUJAE, destacó que no se oxida, es antimagnético, tiene un peso ligero, su precio es competitivo en relación con el acero, y aumenta la durabilidad de las edificaciones.

Acotó que ese polímero, empleado en la ingeniería mundial, comenzará a producirse en Cuba a partir de octubre del próximo año, y puntualizó que más del 60 por ciento de las obras del país pueden reforzarse con ese material.

A diferencia de los accesorios de metal, ese elemento constructivo no exige soldadura, y es inofensivo para el medio ambiente.

Dedicada al aniversario 500 de la capital, la 37 Feria Internacional de La Habana cuenta con la presencia de disímiles empresas habaneras, que de una manera u otra han contribuido a rendir tributo a la ciudad.

Ejemplo de ello lo constituye la Empresa Mixta Suchel, presente en la cita, que promueve no sólo su amplia gama de productos, sino que muestra su nuevo perfume D Habana, en homenaje a la capital, informó la Directora de Comunicación y Márketing, Mercedes Prie.

Agregó que la nueva fragancia hace meses ya se encuentra a la venta en algunas tiendas de la Cadena Cimex, y en la Feria está optando por el premio de la calidad.

La Empresa de Confitería y Derivados de la Harina de La Habana, es otra de las entidades que en el contexto de la Feria realiza el lanzamiento de diversos productos elaborados por el medio milenio de la ciudad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.