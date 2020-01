Otra vez las antorchas se iluminan en homenaje a Martí

La Habana, Cuba. – El Primer Secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezaron, en La Habana, la Marcha de las Antorchas en ocasión del aniversario 167 del natalicio de nuestro Ápostol, José Martí.

Desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, los cubanos de hoy marchan para condenar a quienes pretendieron mancillar a nuestro Héroe Nacional y en respaldo a la Revolución cubana, invicta y victoriosa.

Como afirmara el Comandante en Jefe Fidel Castro, a quien recordamos también en esta patriótica jornada, siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí.

Otra vez el Apóstol convoca; otra vez las antorchas se iluminan en tributo a un gigante cuyo pensamiento está vigente en Cuba y el resto de mundo.

